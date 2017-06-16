Медведев: к сожалению, у Коккинакиса были проблемы с запястьем

Россиянин Даниил Медведев, переигравший во втором круге турнира в Хертогенбосхе австралийца Танаси Коккинакиса со счётом 6:3, 7:6 (7:3), посетовал на травму соперника.

«Танаси всегда играет очень хорошо, но сегодня он, к сожалению, испытывал проблемы с запястьем. Второй сет получился очень тяжёлым, так что я очень рад, что справился с этим испытанием и прошёл дальше», — приводит слова Медведева официальный сайт АТР.

В четвертьфинале соперником Медведева станет хорват Иво Карлович, переигравший американца Стефана Козлова.