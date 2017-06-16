Удар В. Уильямс на турнире в Риме признан лучшим по итогам мая

Удар американской теннисистки Винус Уильямс в матче с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой на турнире в Риме признан лучшим по итогам мая, сообщает официальный сайт тура. На награду за лучший удар также претендовали австралийка Дарья Гаврилова, чешка Барбора Стрыцова, итальянка Франческа Скьявоне и представительница Канады Эжени Бушар.

Видео доступно на официальном сайте тура.

Уильямс в четвертьфинале соревнований в Риме уступила Мугурусе со счётом 2:6, 6:3, 2:6.

По итогам апреля лучшим был признан удар представительницы Франции Кристины Младенович.