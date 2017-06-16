В 12:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором сыграют россиянка Наталья Вихлянцева и голландка Аранча Рус (WC). Ранее соперницы не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Рус в Хертогенбосхе

Победительница этого противостояния за выход в финал турнира в Хертогенбосхе поспорит либо с россиянкой Евгенией Родиной, либо с представительницей Хорватии Аной Конюх (5).