Маррей: я бы предпочёл, чтобы сеты были короче

Первая ракетка мира британец Энди Маррей признался, что поддерживает тенденцию к опробованию новых форматов проведения теннисных матчей.

«В теннисе сейчас всё отлично, но это не значит, что так будет и дальше. Думаю, важно опробовать новые форматы, новые системы подсчёта очков, чтобы посмотреть, работает ли это. Я бы предпочёл, чтобы сеты стали короче с той же системой набора очков. Мне эта идея нравится больше, чем проведение всего одного, решающего розыгрыша при счёте 40:40, как в парном теннисе», — цитирует Маррея Tennis World USA.