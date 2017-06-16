В 13:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором сыграют представитель Хорватии Иво Карлович (3) и россиянин Даниил Медведев. Ранее соперники не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Карлович — Медведев в Хертогенбосхе

Победитель этого противостояния за выход в финал соревнований поспорит либо с хорватом Марином Чиличем (1), либо с представителем Канады Вашеком Поспишилом (Q).