Вихлянцева вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, обыграв Рус

Россиянка Наталья Вихлянцева вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, обыграв голландку Аранчу Рус (WC) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Наталья 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Аранчи 3 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Рус в Хертогенбосхе

За выход в финал Вихлянцева поспорит либо со своей соотечественницей Евгенией Родиной, либо с представительницей Хорватии Аной Конюх (5).