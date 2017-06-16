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Вихлянцева вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, обыграв Рус

16 июня 2017, пятница. 13:25. Теннис

Россиянка Наталья Вихлянцева вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, обыграв голландку Аранчу Рус (WC) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Наталья 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Аранчи 3 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Рус в Хертогенбосхе

За выход в финал Вихлянцева поспорит либо со своей соотечественницей Евгенией Родиной, либо с представительницей Хорватии Аной Конюх (5).

Хертогенбосх 2017. 1/4 финала
16 июня 2017 года, пятница. 12:10 МСК
Наталья
Вихлянцева
Аранча
Рус
6:3 6:2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Наталья Вихлянцева
Новости. Теннис
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