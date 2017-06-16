Вихлянцева: я приехала в Хертогенбосх с надеждой выиграть одну встречу

Россиянка Наталья Вихлянцева поделилась впечатлениями после выхода в полуфинал турнира в Хертогенбосхе. В четвертьфинале она обыграла голландку Аранчу Рус со счётом 6:3, 6:2.

«У меня был тяжёлый период в последние месяцы. Я даже проиграла шесть матчей кряду. Приехала в Хертогенбосх с надеждой выиграть одну встречу, но вот я уже вышла в полуфинал.



У меня с прошлого года остались хорошие впечатления от турнира. Тогда я дошла до второго круга, где проиграла в трёх сетах Кристине Младенович, а она в итоге была в финале. Так что можно сказать, что хорошо себя здесь чувствую», — сказал Вихлянцева в интервью на корте.