21 эйс не спас Бердыха от поражения в матче с Ф. Лопесом на турнире в Штутгарте

Чешский теннисист Томаш Бердых (3) не сумел пробиться в полуфинал турнира в Штутгарте, в трёх сетах уступив представителю Испании Фелисьяно Лопесу со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 4:6. Матч продолжался 2 часа 8 минут. Уроженец Валашске-Мезиржичи 21 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Фелисьяно 19 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований Лопес поспорит с победителем противостояния Томми Хаас (Германия, WC) — Миша Зверев (Германия, 6).