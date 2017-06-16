Медведев проиграл Карловичу в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, в двух сетах проиграв хорвату Иво Карловичу (3) со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 58 минут. Даниил 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Иво 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Карлович — Медведев в Хертогенбосхе

За выход в финал Карлович поспорит либо со своим соотечественником Марином Чиличем (1), либо с представителем Канады Вашеком Поспишилом (Q).