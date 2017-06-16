Пуи одолел Кольшрайбера и вышел в полуфинал турнира в Штутгарте

Французский теннисист Люка Пуи (4) пробился в полуфинал турнира в Штутгарте, в трёх партиях обыграв представителя Германии Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:4, 2:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. Люка 10 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований Пуи поспорит с победителем матча Бенуа Пэр (Франция) — Ежи Янович (Польша, SR). Турнир завершится 18 июня.