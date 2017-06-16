Дель Потро снялся с турнира в Лондоне

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро сообщил, что не сыграет на турнире в Лондоне, который пройдёт с 19 по 25 июня. Ранее уроженец Тандиля снялся с турнира в Хертогенбосхе из-за травмы мышц паха.

«Я хочу сообщить, что, следуя совету врача, я не сыграю на турнире в Лондоне в этом году, так как продолжаю восстанавливаться после травмы.

Это один из моих любимых турниров, и я бы хотел извиниться перед болельщиками. У меня остались прекрасные воспоминания о «Куинс Клаб». Терпение. Я точно увижу вас в 2018 году. Спасибо за поддержку», — написал дель Потро в своём «твиттере».