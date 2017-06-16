Соперницей Конты в полуфинале турнира в Ноттингеме будет Рыбарикова

Словачка Магдалена Рыбарикова в четвертьфинале турнира в Ноттингеме взяла верх над американкой Кристи Эрим Анн (Q) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. 28-летняя спортсменка, занимающая 117-е место в рейтинге WТА, 8 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету американки 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

В полуфинале Магдалена сыграет с представительницей Великобритании Йоханной Контой (1). Турнир в Ноттингеме завершится 18 июня.