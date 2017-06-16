Чилич в двух сетах победил Поспишила, отыгравшись с 2:5 во второй партии

Хорват Марин Чилич стал последним полуфиналистом турнира в Хертогенбосхе. В полуфинале первый сеяный одержал победу над канадцем Вашеком Поспишилом — 6:3, 7:5.



Поединок продолжался 1 час 17 минут. Оба теннисиста выполнили по 9 эйсов и допустили по 3 двойные ошибки. Чилич реализовал 3 брейк-пойнта из 4, а Поспишил воспользовался своим единственным шансом на приёме. Отметим, что во втором сете Марин проигрывал со счётом 2:5, но сумел взять пять геймов подряд.



В полуфинале Чилич встретится со своим соотечественником, Иво Карловичем. За вторую путёвку в финал поспорят люксембуржец Жиль Мюллер и немец Александр Зверев.