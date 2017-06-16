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Чилич в двух сетах победил Поспишила, отыгравшись с 2:5 во второй партии

16 июня 2017, пятница. 18:27. Теннис

Хорват Марин Чилич стал последним полуфиналистом турнира в Хертогенбосхе. В полуфинале первый сеяный одержал победу над канадцем Вашеком Поспишилом — 6:3, 7:5.

Поединок продолжался 1 час 17 минут. Оба теннисиста выполнили по 9 эйсов и допустили по 3 двойные ошибки. Чилич реализовал 3 брейк-пойнта из 4, а Поспишил воспользовался своим единственным шансом на приёме. Отметим, что во втором сете Марин проигрывал со счётом 2:5, но сумел взять пять геймов подряд.

В полуфинале Чилич встретится со своим соотечественником, Иво Карловичем. За вторую путёвку в финал поспорят люксембуржец Жиль Мюллер и немец Александр Зверев.

Хертогенбосх 2017. 1/4 финала
16 июня 2017 года, пятница. 17:00 МСК
Марин
Чилич
Вашек
Поспишил
6:3 7:5
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашек Поспишил Иво Карлович Марин Чилич
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