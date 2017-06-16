Контавейт легко обыграла Виттёфт на турнире в Хертогенбосхе

Эстонка Анетт Контавейт стала полуфиналисткой соревнований в Хертогенбосхе, уверенно переиграв немку Карину Виттёфт в двух сетах — 6:3, 6:1.



Матч продолжался всего 59 минут. Контавейт выполнила 6 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Виттёфт 2 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 2.



В полуфинале Контавейт встретится с украинкой Лесей Цуренко (7), которая на четвертьфинальной стадии уверенно победила француженку Кристину Младенович (2) — 6:3, 6:1.