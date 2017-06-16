Пэр стал последним полуфиналистом турнира в Штутгарте

Француз Бенуа Пэр в четвертьфинале турнира в Штутгарте оказался сильнее поляка Ежи Яновича со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. 28-летний уроженец Авиньона, занимающий 49-е место в рейтинге АТР, исполнил 15 эйсов, допустил 5 двойных ошибок, не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта и сделал 2 брейка.

За выход в финал Бенуа Пэр поспорит со своим соотечественником Люкой Пуи (4), ранее переигравшим немца Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:4, 2:6, 6:3.