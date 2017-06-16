Карлович: это был отличный матч, я сыграл просто невероятно

Хорват Иво Карлович, нанёсший поражение россиянину Даниилу Медведеву в четвертьфинале соревнований в Хертогенбосхе, кратко прокомментировал этот поединок.



«Это был отличный матч. Я играл просто невероятно. Мне удалось немало замечательных ударов с лёта. В целом я очень доволен своим выступлением в этом поединке», — приводит слова Карловича официальный сайт ATP.



В полуфинале Иво встретится со своим соотечественником, первой ракеткой турнира Марином Чиличем, который обыграл канадца Вашека Поспишила.