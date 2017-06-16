Чилич: с каждым днём турнира в Хертогенбосхе я играю всё лучше

Хорват Марин Чилич, переигравший в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе канадца Вашека Поспишила со счётом 6:3, 7:5, поделился впечатлениями от достигнутого успеха.

«С каждым днём я всё больше адаптируюсь к игре на траве, что помогает мне играть всё лучше и лучше. Мне показалось, что в матче с Поспишилом я сыграл немного лучше, чем во втором круге с Типсаревичем накануне, несмотря на сложные погодные условия. Я здорово подавал в решающие моменты и смог сделать обратный брейк во втором сете», — приводит слова Чилича официальный сайт АТР.