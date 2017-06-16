Две трети читателей считают, что Серена больше не станет первой ракеткой мира

«Чемпионат» подводит итоги опроса, в котором интересовался у читателей их мнением относительно того, удастся ли американке Серене Уильямс вернуться на первое место в рейтинге WТА. Напомним, что в апреле стало известно о беременности Уильямс-младшей, из-за чего она решила сделать паузу в карьере.

Наибольшей популярностью пользовался отрицательный вариант ответа. Не верят в возвращение Серены на вершину 45,6% читателей. 34,6% респондентов считают, что 23-кратной чемпионке турниров серии «Большого шлема» это под силу. Ещё 19,8% полагают, что американка вновь попадёт в топ-5, но не на первое место.

Ознакомиться с полными итогами опроса вы можете на «Чемпоинате»:

Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?