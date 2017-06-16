А. Зверев: я вырос на грунтовых кортах, но сейчас травяные очень хороши

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над французом Жюльеном Беннето со счётом 6:0, 6:4 в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе, а также поделился ожиданиями от полуфинальной встречи с голландцем Жилем Мюллером.



«Ты всегда должен оставаться сконцентрированным, особенно в матче с таким парнем, как Жюльен. Ты один раз теряешь свою подачу, и очень трудно её отыграть. Я счастлив, что прошёл дальше. Я вырос на грунтовых кортах, но сейчас травяные настолько хороши, что на них ты можешь показать свою обычную игру.



Матч с Жилем также будет трудным, так как он очень любит травяное покрытие. Но то, как я играю, позволяет мне с нетерпением ждать этой встречи, и, надеюсь, я смогу и дальше показывать такой же уровень», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.