Лопес: я старался не допускать, чтобы Бердых брал нити игры в свои руки

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес прокомментировал победу над чехом Томашем Бердыхом со счётом 6:7, 6:3, 6:4 в четвертьфинале турнира в Штутгарте.



«Думаю, что в важных моментах матча я работал хорошо. Было важно то, как я играл с самого начала. Я пытался быть агрессивным и не допускать, чтобы соперник взял нити игры в свои руки, потому что он очень агрессивный игрок, и если позволить ему показывать свой теннис на этом довольно быстром покрытии, то у тебя будет не так уж много шансов. Так что я сам старался играть агрессивно. Я чувствую себя отлично. Вчера немного потренировался, а сегодня мне абсолютно ничего не мешало и я играл на все 100%», — отметил Лопес в интервью пресс-службе ATP.