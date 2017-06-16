Кляйн был дисквалифицирован за то, что назвал себя глупым человеком

Британец Брайдан Кляйн был дисквалифицирован в матче второго круга турнира серии «челленджер» в Ноттингеме с австралийцем Самуэлем Гротом за критику в свой адрес. 27-летний теннисист, занимающий 209-е место в рейтинге АТР, не смог реализовать брейк-пойнт, уступая 3:6, 4:5, после чего назвал себя «глупым, глупым человеком».

Арбитр на вышке Мохаммед Лайани расценил поведение Кляйна как нарушение правил, а потому оштрафовал его на гейм и объявил о победе Грота.

Увидеть момент дисквалификации Кляйна вы можете в «твиттере».