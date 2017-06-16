Цуренко: в матче с Младенович старалась играть агрессивно, и это сработало

Украинка Леся Цуренко поделилась впечатлениями от победы над француженкой Кристиной Младенович со счётом 6:3, 6:1 в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе.

«Это был очень хороший матч для меня. Мне повезло контролировать свою подачу, что очень важно на траве. Я знаю Кристину очень хорошо, поэтому старалась играть в свой теннис и действовать агрессивно. Рада, что это сработало.

Я очень люблю этот турнир и всегда выступаю здесь с огромным удовольствием. Мне нравятся местные люди, уровень организации и природа", — приводит слова Цуренко официальный сайт WТА.