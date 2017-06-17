Как сложится для Виктории Азаренко Уимблдон-2017?

«Чемпионат» открывает опрос, в котором интересуется ожиданиями читателей от выступления на Уимблдоне экс-первой ракетки мира белоруски Виктории Азаренко, возвращающейся на корт после рождения ребёнка.
Как Виктория Азаренко выступит на Уимблдоне после длительной паузы из-за рождения ребёнка?
— Завоюет титул.
— Дойдёт до 1/4 или 1/2 финала.
— Проиграет на первой неделе.
— Завершит выступления в первом раунде.
Отдать свой голос за один из вариантов вы можете на «Чемпионате»:
Как Виктория Азаренко выступит на Уимблдоне после длительной паузы из-за рождения ребёнка?