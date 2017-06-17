Россиянка Наталья Вихлянцева в полуфинале турнира в Хертогенбосхе сыграет с хорваткой Аной Конюх (5). Поединок начнётся в 12:00 по московскому времени. Ранее соперницы между собой не встречались. На данный момент Наталья занимает 74-е место в рейтинге WТА, а Ана — 33-е.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Вихлянцева — Конюх в Хертогенбосхе.

За титул победительница этой встречи поспорит либо с эстонкой Анетт Контавейт, либо с украинкой Лесей Цуренко (7).