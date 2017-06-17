Вавринка: Федерер и Надаль — теннисные монстры

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал о своём отношении к Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю, которым он проиграл в финалах Australian Open и «Ролан Гаррос» в этом году.



«Чтобы сказать, что является лучшим достижением – победа Федерера на Australian Open или триумф Надаля на «Ролан Гаррос», нужно дождаться конца их карьеры. Но я не сравниваю их по таким критериям, они оба — теннисные монстры. Им всегда удаётся повлиять на то, что делает соперник. Ты колеблешься всего на секунду, а потом уже слишком поздно. Это самое сложное, когда играешь против них. Тебе нужно играть, не думая про себя: «Я не первый и я буду не последний, кто проиграет здесь Надалю».



Рафа играл здорово весь год. Он невероятный боец, и против него очень сложно играть. В финале я пытался найти какие-то решения, но, как уже сказал раньше, мне мало есть что сказать про этот матч», — приводит слова Вавринки Tennis World USA.