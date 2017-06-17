Хенман: Федерер и Надаль восхитительны, но удивляться здесь нечему

Известный английский теннисист Тим Хенман считает, что в успешном выступлении Роджера Федерера и Рафаэля Надаля нет ничего особенного, если учитывать уровень этих спортсменов.



«Мы все восхищены тем, что делают Федерер и Надаль, но если мы говорим о спортсменах такого уровня, то удивляться здесь нечему. Это необыкновенные теннисисты. Было изумительно наблюдать, как Федерер вернулся после шести месяцев отсутствия и выиграл очередной турнир «Большого шлема». При этом очень важно правильно составлять свой календарь. Это правильно с физической и психологической точки зрения, но очень непросто провести большой период без соревновательной практики. Вот в этом как раз и хороши Надаль и Федерер — они могут вернуться и снова бороться за большие титулы», — приводит слова Хенмана Metro.