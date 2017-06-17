Вихлянцева: до сих пор не могу поверить, что я в финале

Россиянка Наталья Вихлянцева, переигравшая в полуфинале турнира в Хертогенбосхе хорватку Ану Конюх со счётом 6:3, 7:5, поделилась впечатлениями от первого в карьере выхода в финал соревнований WТА.

«Я очень рада. Я готовилась к матчу с Аной, мы с ней играли один раз на Orange Bowl, и она победила. Я старалась показать свою лучшую игру и при этом наслаждалась атмосферой на этом корте.

До сих пор не могу поверить, что я в финале. Даже не знаю, что сказать, пока что просто очень счастлива", — рассказала Вихлянцева в интервью на корте.