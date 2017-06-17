Кузнецов проиграл Бублику на старте квалификации в Галле

Россиянин Андрей Кузнецов (5) в первом раунде квалификации турнира в Галле уступил представителю Казахстана Александру Бублику со счётом 6:2, 4:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 27 минут. 26-летний уроженец Тулы, занимающий 79-е место в рейтинге АТР, сделал один эйс и две двойные ошибки, а его оппонент 10 раз подал навылет при семи двойных. Оба сделали по два брейка.

За выход в основную сетку Бублик поспорит с немцем Максимилианом Мартерером, одолевшим на двух тай-брейках узбекистанца Дениса Истомина (2).