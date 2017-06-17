Джуди Маррей сделала татуировку в честь успехов своих сыновей

Шотландский теннисный тренер Джуди Маррей, мать первой ракетки мира Энди Маррея и его брата Джейми, в возрасте 57 лет сделала себе первую татуировку — паука на основании шеи — в честь успехов, которых добились её сыновья в профессиональном спорте.



«Я сделала это, когда закончила свою книгу. Эта история показывает нам, что, если сначала тебе не удаётся добиться успеха, нужно продолжать попытки. Я любила спорт, так что было вполне естественно, что я начала играть со своими сыновьями в теннис, как только они научились ходить.



Моя опека над Джейми разрушила его уверенность в себе. Он пытался выдержать это, но затем не играл несколько месяцев. Долгое время я убеждала родителей не отсылать от себя сыновей в слишком раннем возрасте. Но им нужно позволять принимать решения самостоятельно. Как, например, в случае с Энди, который уехал в Барселону. Теперь они оба одинаково зарабатывают на жизнь, хотя учились совершенно по-разному. Это пример того, какие разные бывают дети», — приводит слова Джуди ITV.