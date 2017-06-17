Рублёв сыграет с Рамосом-Виноласом в первом круге турнира в Галле

Стала известны результаты жеребьёвки первого круга турнира в Галле, который пройдёт с 17 по 25 июня.



На турнир заявилось четыре россиянина — Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Михаил Южный и Андрей Кузнецов. Рублёв сыграет с сеянным под восьмым номером испанцем Альберто Рамосом-Виноласом, а Хачанов сразится с французом Жилем Симоном. Южный и Кузнецов пробиваются в основную сетку через квалификацию.



Сеянный под первым номером швейцарец Роджер Федерер сыграет с Лю Яньсюнем из Китайского Тайбэя, а получивший второй номер австриец Доминик Тим ожидает своего соперника из квалификации.