Контавейт стала соперницей Вихлянцевой в финале турнира в Хертогенбосхе

Эстонка Анетт Контавейт, занимающая в мировом рейтинге 49-е место, пробилась в финал турнира, который проходит в Хертогенбосхе.



В полуфинале Анетт одержала победу над украинкой Лесей Цуренко, занимающий в мировой табели о рангах 37-ю строчку, со счётом 6:3, 6:7(0), 6:2.



За два часа Контавейт ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и взяла пять подач соперницы. Цуренко сделала один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта.



В финале эстонка сразится с россиянкой Натальей Вихлянцевой.