Конта вышла в финал Ноттингема, обыграв Рыбарикову в двух сетах

Британка Йоханна Конта (1) стала финалисткой домашнего турнира в Ноттингеме, обыграв словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 6:2, 7:5. Отметим, что предыдущие два финала в этом сезоне Йоханна выиграла — в Сиднее и Майами.



Продолжительность поединка составила 1 час 40 минут. Конта дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Рыбариковой 4 эйса, 3 двойные и 1 использованный брейк-пойнт из 1.



В финале Конта сыграет либо с чешкой Люси Шафаржовой, либо с хорваткой Донной Векич.