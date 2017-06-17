Мюллер в двух партиях нанёс поражение А. Звереву в полуфинале Хертогенбосха

Люксембуржец Жиль Мюллер (4) вышел в финал соревнований в Хертогенбосхе, одержав победу над немцем Александром Зверевым (2, WC) — 7:6 (7:5), 6:2.



В первом сете Зверев спас один из геймов на подаче с четырёх брейк-пойнтов, включая тройной, а во второй партии дважды проиграл свою подачу. Мюллер реализовал 2 шанса на брейк из 8, в то время как Зверев не заработал ни одного брейк-пойнта.



Матч продлился 1 час 26 минут. Жиль выполнил 5 эйсов и допустил 6 двойные ошибок; на счету Александра 6 эйсов и 2 двойные. Отметим, что с первой подачи люксембуржец выиграл 35 очков из 42.



В финале Мюллер встретится либо с хорватом Марином Чиличем, либо с его соотечественником Иво Карловичем.