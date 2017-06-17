Цибулкова в Хертогенбосхе завоевала первый в карьере парный титул

Словачка Доминика Цибулкова, сенсационно проигравшая немке Антонии Лоттнер в стартовом матче Хертогенбосха, сумела завоевать титул в парном разряде вместе с бельгийкой Кирстен Флипкенс. В финале Доминика и Кирстен обыграли вторых сеяных, голландок Кики Бертенс и Деми Шуурс, со счётом 4:6, 6:4, [10:6]. Перед этим они нанесли поражение и первым, и третьим номерам турнира — Тиме Бабош с Андреа Главачковой и Ксении Кнолль с Коко Вандевеге соответственно.



Для Цибулковой это первый парный титул. Она никогда не выигрывала парных турниров не только на уровне WTA, но и на уровне ITF, равно как и в юниорских соревнованиях. Флипкенс ранее побеждала в Сеуле-2016 со шведкой Юханной Ларссон.