Россиянка Наталья Вихлянцева впервые в карьере вышла в финал турнира WTA, в двух сетах обыграв хорватку Ану Конюх в полуфинале соревнований в Хертогенбосхе — 6:3, 7:5. В решающем поединке российская теннисистка встретится с эстонкой Анетт Контавейт, которая в трёх партиях нанесла поражение украинке Лесе Цуренко — 6:3, 6:7 (0:7), 6:2.



Предлагаем вашему вниманию видеообзор полуфиналов Хертогенбосха между этими теннисистками.

Видеообзор полуфиналов Хертогенбосха Вихлянцева — Конюх и Контавейт — Цуренко можно посмотреть на «Чемпионате».