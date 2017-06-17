Пуи одержал победу над Пэром в полуфинале турнира в Штутгарте

Француз Люка Пуи (4) обыграл своего соотечественника Бенуа Пэра в полуфинале турнира в Штутгарте со счётом 7:6 (7:5), 7:5.



Поединок продолжался 1 час 11 минут. Пуи 13 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал свой единственный брейк-пойнт. На счету Пэра 11 эйсов, 2 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта.



За титул Пуи поспорит с испанцем Фелисьяно Лопесом. Люка выиграл два одиночных турнира, но раньше никогда не побеждал на траве, в то время как два одиночных титула Лопеса из пяти завоёваны на травяном покрытии, в Истбурне.