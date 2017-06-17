В Бирмингеме Кербер попала на Шафаржову, Свитолина может сыграть с Вихлянцевой

Первая ракетка мира немка Анжелика Кербер возглавила список участниц соревнований в Бирмингеме. В стартовом матче она встретится с чешкой Люси Шафаржовой, которая только что проиграла хорватке Донне Векич в полуфинале Ноттингема на тай-брейке третьей партии.



Вторая сеяная, украинка Элина Свитолина, получила в соперницы по первому кругу британку Хитер Уотсон. Во втором раунде она может сыграть с участницей финала в Хертогенбосхе, россиянкой Натальей Вихлянцевой, которой для этого нужно справиться с кем-то из теннисисток из квалификации.



Словачка Доминика Цибулкова (3) сыграет с китаянкой Дуань Инъин. Четвёртая сеяная, британка Йоханна Конта, встретится с украинкой Лесей Цуренко, а соперница Конты по воскресному финалу Ноттингема, Векич, — с американкой Элисон Риске. Отметим также, что чешка Петра Квитова получила wild card и седьмой номер посева. Её первой соперницей станет австралийка Дарья Гаврилова, новая первая ракетка Австралии.