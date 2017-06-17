Кубот и Мело завоевали титул на турнире в Хертогенбосхе, обыграв Клаасена и Рама

Поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело (1) стали чемпионами соревнований в Хертогенбосхе в парном разряде. В финальном матче они обыграли южноафриканца Равена Клаасена и американца Раджива Рама (2) со счётом 6:3, 6:4.



Матч продолжался 1 час 6 минут. Кубот и Мело выполнили 4 эйса, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 4. Клаасен и Рам сделали 1 эйс, 1 двойную ошибку и упустили все 3 заработанных брейк-пойнта.



Для Кубота это 17-й парный титул в карьере, для Мело — 25-й. Совместно они завоевали пятый титул и третий в сезоне. Два предыдущих трофея поляк и бразилец в этом году завоевали на «Мастерсах» в Майами и Мадриде.