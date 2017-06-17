Вихлянцева: мне всегда нравилась трава, а теперь буду любить её ещё больше

Россиянка Наталья Вихлянцева прокомментировала своё успешное выступление на турнире в Хертогенбосхе, где она впервые в карьере пробилась в финал на уровне WTA.



«Я чувствую себя очень счастливой и удачливой. Такого результата я не ожидала. Я буду наслаждаться выступлением в финале, но постараюсь не думать о том, что это решающий поединок, и провести его как обычный матч.



У всех есть своё любимое покрытие — обычно это грунт или хард. А мне всегда нравилась трава, и после таких результатов я буду любить её ещё больше!



Перед этим турниром у меня было шесть поражений подряд — после Санкт-Петербурга я выступала неудачно. С учётом парного разряда поражений было даже восемь. Безусловно, вот так прервать эту серию просто замечательно», — приводит слова Вихлянцевой официальный сайт WTA.

В финале Вихлянцева сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.