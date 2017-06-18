Контавейт: корты в Хертогенбосхе помогают мне показывать свой лучший теннис

Эстонка Анетт Контавейт прокомментировала выход в финал Хертогенбосха, где ей предстоит сыграть с россиянкой Натальей Вихлянцевой.



«Я очень счастлива, что вышла в финал. Понимаю, что соперница ничего мне не подарит, и буду готовиться к этому матчу так же, как ко всем поединкам на этой неделе. На каждом турнире, в котором я участвую, мне хочется показать максимально возможный результат. Конечно, пройти так далеко — это невероятно. Корты здесь великолепные, они помогают мне играть в свой лучший теннис. Это будет мой второй финал WTA, и, надеюсь, мне удастся завоевать титул», — цитирует Контавейт официальный сайт WTA.