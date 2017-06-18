Конта: я стараюсь постоянно совершенствоваться и прогрессировать

Британка Йоханна Конта, победившая словачку Магдалену Рыбарикову в полуфинале турнира в Ноттингеме и впервые вышедшая в финал на траве, оценила свою игру.



«Я стараюсь постоянно совершенствоваться, прогрессировать — вне зависимости от покрытия. Работа над различными элементами игры приносит свои плоды на любых кортах. Мне хочется думать, что я сумела улучшить свою игру на всех покрытиях по сравнению с тем, что было год назад — и я рада, что на траве это работает не хуже, чем на харде.



Теннис Рыбариковой здорово подходит для травы. Сейчас она уже провела много матчей подряд на этом покрытии и чувствовала уверенность в своих силах. Я рада, что мне удалось приспособиться к её теннису и удачно провести матч», — приводит слова Конты с пресс-конференции официальный сайт WTA.