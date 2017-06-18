Пуи: на ключевых очках мне удавалось действовать наилучшим образом

Француз Люка Пуи (4), обыгравший своего соотечественника Бенуа Пэра в полуфинале соревнований в Штутгарте со счётом 7:6 (7:5), 7:5, прокомментировал этот поединок.



«Я сыграл здорово. Это был очень тяжёлый и упорный матч, но на ключевых очках мне удавалось действовать наилучшим образом», — приводит слова Пуя официальный сайт ATP.



Люка впервые в карьере вышел в финал турнира на травяном покрытии. До того он завоевал по одному титулу на грунте и харде, а также проиграл по одному финалу на тех же покрытиях. Два финала пришлись на нынешний сезон — в решающем матче Марселя он уступил, а в Будапеште стал чемпионом.