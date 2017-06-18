Кубот: мы с Мело проводим отличный сезон

Поляк Лукош Кубот поделился впечатлениями после завоевания титула на турнире в Хертогенбосхе в парном разряде. В финале он в дуэте с бразильцем Марсело Мело обыграл южноафриканца Рэйвена Клаасена и американца Раджива Рама со счётом 6:3, 6:4.

«Мы проводим отличный сезон. Это ещё один титул для нас, и мы очень довольны тем, как играем в этом году. Лидеры посева всегда ощущают немного больше давления, чем другие. На «Ролан Гаррос» первые и вторые сеянные проиграли в первом круге. Сейчас все играют отлично», — цитирует Кубота официальный сайт тура.