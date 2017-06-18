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Шарапова посетила гонку «24 часа Ле-Мана» в качестве специального гостя «Порше»

18 июня 2017, воскресенье. 11:10. Теннис

Российская теннисистка Мария Шарапова посетила старейшую из ныне существующих автогонок на выносливость «24 часа Ле-Мана», которая проходит во Франции с 1923 года. На гонке Шарапова имела статус специального гостя команды «Порше». Стоит отметить, что «Порше» является спонсором российской спортсменки.

«Я сегодня на гонке «24 часа Ле-Мана», чтобы поддержать «Порше», — написала Шарапова в своём «твиттере».

26 апреля 2017 года Шарапова вернулась к выступлениям после 15-месячной дисквалификации.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мария Шарапова Фото
Новости. Теннис
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