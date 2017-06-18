Канепи, пропустившая год, выиграла турнир ITF и сыграет в квалификации Уимблдона

Бывшая 15-я ракетка мира эстонка Кайя Канепи на минувшей неделе стала победительницей турнира ITF в Эссене, который стал первым в году для неё. Её соперница по финальному матчу — бывшая теннисистка топ-10 швейцарка Патти Шнидер — отказалась от продолжения борьбы при счёте 3:6, 7:6, 0:2.

В последний раз Канепи выходила на корт в июне прошлого года

Эстонка сможет принять участие в квалификации Уимблдона, сообщает Tennis World USA. За свою карьеру 32-летняя уроженка Таллина выиграла четыре турнира WTA.