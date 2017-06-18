Бывший капитан «Милана» Мальдини сыграет на челленджере в Италии

Бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини, завершивший карьеру футболиста в 2009 году, отметит свой 49-й день рождения, сыграв на парных соревнованиях в рамках челленджера в Милане вместе со своим другом и тренером Стефано Ландонио.



Мальдини и Ландонио выиграли предквалификационный турнир и получили wild card на участие в квалификации.



«Мы знаем, что могли бы сыграть лучше. Это был наш первый соревновательный турнир, но ранее мы с Паоло играли выставочные матчи для благотворительных целей. Сложно сказать, стал ли бы Паоло хорошим теннисистом, если бы не был футболистом. Он начал играть довольно поздно, пять-шесть лет назад, и у него есть проблемы с техникой. Если бы начал раньше, работал бы над техникой, тогда… кто знает? Учитывая, чего он добился в прошлом, у него удивительные моральные и физические способности. Морально ему не трудно в сложных моментах, он очень силён», — отметил Ландонио в интервью Tennis Italiano.