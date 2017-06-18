Мать британских теннисистов Энди и Джейми Маррея Джуди Маррей будет посвящена в офицеры ордена Британской империи, сообщает BBC. До 2016 года она занимала пост капитана сборной Великобритании в Кубке Федерации и продолжает активно работать над развитием тенниса в стране.

В октябре 2016 года Джейми Маррей был награждён Орденом Британской империи. Награду теннисисту вручила королева Великобритании Елизавета II на церемонии в Букингемском дворце. Младший брат Джейми Маррея Энди получил эту награду в 2013 году после победы на Уимблдоне в одиночном разряде.