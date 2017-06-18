Маррей: не знаю, как долго ещё смогу сражаться за большие титулы

Британский теннисист Энди Маррей отметил, что, скорее всего, не сможет выступать на высочайшем уровне до 35 лет, как делают это многие другие его коллеги.



«Я знаю, что в последнее время многие теннисисты успешно выступали лет до 35, но, возможно, в моём случае так не будет. Возможно, в следующие пару лет я смогу сражаться за большие титулы, но не знаю, как долго это будет продолжаться. Я хочу добиваться максимума на каждом турнире, в котором принимаю участие.



От концовки сезона у меня большие ожидания, потому что мне нужно будет защитить много очков, так что этот период может быть немного стрессовым, но я смогу выбраться из всего этого, потому что нахожусь у себя дома, сплю в своей кровати, а вокруг меня вся моя семья», — приводит слова Маррея Tennis World USA.