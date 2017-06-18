Кербер снялась с турнира в Бирмингеме

Первая ракетка мира немецкая теннисистка Анжелика Кербер приняла решение сняться с турнира в Бирмингеме, который стартует 19 июня, из-за повреждения подколенного сухожилия левой ноги. В первом круге лидер посева должна была сыграть с представительницей Чехии Люси Шафаржовой.

В 2017 году 29-летняя уроженка Бремена не выиграла ни одного турнира WTA. Всего на счету Кербер 10 титулов на соревнованиях WTA в одиночном разряде.

На прошедшем Открытом чемпионате Франции Анжелика не смогла выйти во второй круг, проиграв россиянке Екатерине Макаровой — 2:6, 2:6.