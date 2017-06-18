Вудбридж: приглашение Аннакона значительно повысит шансы Вавринки на успех

Бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж считает, что решение швейцарца Стэна Вавринки пригласить в тренерский штаб наставника по игре на травяном покрытии Пола Аннакона значительно повысит его шансы на успех.



«Аннакон привнесёт в его игру на травяном покрытии что-то, что мы раньше ещё не видели. Думаю, это может значительно повысить шансы Стэна на успех. Как наставник по игре на траве, Аннакон может и не работать со Стэном напрямую, в основном он будет работать с Магнусом. Он будет говорить с ним и объяснять, как можно выигрывать очки, а Магнус уже будет доносить это до Вавринки. По сути, Аннакон будет тренером тренера», — приводит слова Вудбриджа Tennis World USA.